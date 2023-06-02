Мэр Екатеринбурга: благоустройство парка «Уралмаш» начнется в 2024 году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что масштабная реконструкция летнего парка «Уралмаш» начнется в 2024 году, несмотря на то, что город не выполнил необходимый минимум в голосовании по проекту «Комфортная городская среда».

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая. В нем приняли участие более 140 тысяч екатеринбуржцев, но для получения федерального гранта требовалось 264 тысяч голосов. Победителем городского голосования стал парк «Уралмаш», набравший около 90 тысяч голосов (как и в прошлом году).

В пресс-службе мэрии пояснили «Новому Дню», что решение о федеральном финансировании работ по благоустройству парков будет принято в третьем квартале 2023 года. Заявление Алексея Орлова лишь означает, что работы в парке «Уралмаш» будут проведены в любом случае.

Ранее источники агентства намекнули, что парк все-таки может получить финансирование – в том или ином виде. «Поскольку «Уралмаш» и в прошлом году, и в этом показал хороший результат, было бы несправедливо наказывать жителей района за пассивность соседей», – отметил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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