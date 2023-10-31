Благоустройство летнего парка «Уралмаш» продлится 1-2 года

Благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге продлится 1-2 года, в зависимости от объемов финансирования.

Как рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин, проект реконструкции еще окончательно не утвержден, но команда в курсе пожеланий горожан, все проблемы с благоустройством планируется решить. Причем многое уже сделано – например, в парке появилось новое колесо обозрения.

Перед Новым годом в парке «Уралмаш» появятся елка, праздничная иллюминация, горки для детей, фуд-корт.

Напомним, в июне глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что масштабная реконструкция летнего парка «Уралмаш» начнется в 2024 году, несмотря на то что город не выполнил необходимый минимум в голосовании по проекту «Комфортная городская среда». Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая. В нем приняли участие более 140 тысяч екатеринбуржцев, но для получения федерального гранта требовалось 264 тысяч голосов. Победителем городского голосования стал парк «Уралмаш», набравший около 90 тысяч голосов (как и в прошлом году).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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