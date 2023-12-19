В парке «Уралмаш» установят туалет – но не сразу

В летнем парке «Уралмаш» после реконструкции появится круглогодичный стационарный туалет. Ориентировочно общественную уборную откроют в следующем году.

Как сообщила в telegram-канале дирекция парка, по просьбам посетителей был приобретен современный модульный туалет на четыре кабинки, одна из них оборудована пандусом. Но установить комплекс сейчас невозможно, поскольку в парке не проведены центральное водоснабжение и канализация. Инженерные сети будут проложены во время реконструкции общественного пространства. Поэтому пока на все крупные мероприятия, в том числе празднование Нового года, в парке «Уралмаш» будут привозить мобильные биотуалеты.

Напомним, в декабре 2022 года летний парк «Уралмаш» перешел под управление дирекции парка Маяковского. За прошедший год на Уралмаше установили колесо обозрения и новую иллюминацию. Окончательный проект реконструкции районного парка пока не утвержден.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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