На Уралмаше открылось колесо обозрения (ФОТО)

В екатеринбургском Летнем парке «Уралмаш» запустили колесо обозрения диаметром 25 м. Аттракцион будет работать круглый год при соответствующих погодных условиях (без осадков и сильного ветра).

«Работы по установке начались в середине лета: провели изыскания, получили необходимые разрешения, сделали основание и собрали саму конструкцию. Затем аттракцион прошел проверку и техническое освидетельствование – катание полностью безопасно», – рассказали представители парка.

Для комфорта аттракцион оснащён обогревателями и кондиционерами. Прокатиться на колесе можно будет в будни с 12 до 19, а в выходные с 11 до 20 часов вечера. Полный оборот совершается за 5 минут. Стоимость билета – 200 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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