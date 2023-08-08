Директор парка Маяковского рассказал о планах по реконструкции: это займет минимум 3-4 года

Реконструкция парка Маяковского продлится еще 3-4 года как минимум, сообщил сегодня директор учреждения Павел Зубакин. В этом году планируют только завершить проект планировки территории.

«Скажем так, преображение парка уже началось. Это касается не только летнего театра, это касается новой детской площадки, которая откроется в конце августа слева от главной арки. Параллельно мы завершаем проект планировки территории совместно с «Мастерской генплана». После чего можно будет приступать к проектированию всего парка целиком, – ответил на вопрос «Нового Дня» директор парка Павел Зубакин. – Параллельно мы проектируем очень большой кусок территории от бывшего клуба Gold до колеса обозрения, так называемый мультифункциональный луг. Думаю, проектно-сметная документация появится в этом году. Мы ее проверим в контрольно-ревизионном управлении. И в следующем году выйдем на работы. Есть планы завершить входную группу со стороны Щорса, проблемный для нас объект. Еще мы потратили много сил и денег на восстановление каркасно-тропиночной сети в лесной части. Это все – этапы реконструкции. Если называть дату [когда реконструкция парка завершится], то я думаю, что общая реконструкция будет длиться минимум 3-4 года».

Напомним, разговоры о глобальной реконструкции парка Маяковского ведутся с 2019 года. Архитектурное бюро Svesmi разрабатывало мастер-план проекта, который оценивали на тот момент в 1,5-2 миллиарда рублей. Но на деле реализовать его оказалось почти невозможно: за все эти годы не получилось найти инвестора и решить организационные вопросы. Поэтому руководство парка решило реконструкцию проводить поэтапно. Первым этапом стало восстановление летнего театра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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