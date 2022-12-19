Разработка проекта глобальной реконструкции парка Маяковского начнется в 2023 году

Мастерская Генплана Екатеринбурга займется планировкой парка Маяковского в 2023 году, соответствующий договор уже заключен, сообщил сегодня на пресс-конференции директор ЦПКиО Павел Зубакин. Проект планировки будет опираться на мастер-план голландского архитектурного бюро Svesmi и послужит основой для разработки проекта глобальной реконструкции парка.

В то же время в ЦПКиО не намерены отказываться от благоустройства отдельных зон по принципу «здесь и сейчас». Так, в ближайшее время начнется преобразование земельного участка от бывшего клуба Gold до колеса обозрения, где планируется разбить многофункциональный луг. Также парк получил в бессрочное пользование участок в границах улицы Яламова, в ближайшее время там появится парковка. Это должно решить проблему нехватки мест для автомобилей возле парка в дни наплыва посетителей. Кроме того, в парке началось возведение новой детской площадки рядом с главной аллеей и обустройство пешеходных маршрутов в лесной части. В 2023 году планируется установить два новых аттракциона, в том числе обновленную «Орбиту».

«Символом предстоящей реконструкции парка может стать воссозданный летний театр эстрады. Это один из самых крупных наших объектов. Общие затраты на него составили 220 миллионов рублей, включая закупку оборудования. Летний театр рассчитан на 1200 мест. Надеемся, он станет изюминкой нашего парка, потому что в других парках России такого аналога нет. Открытие летнего театра запланировано на 17 августа, во время празднования 300-летия Екатеринбурга», – рассказал Павел Зубакин.

В парке также намерены продолжать успешные проекты прошлого сезона: кинозал под открытым небом, спектакли уличных театров и «Маяковский – фест» с чтением стихов. По словам директора ЦПКиО, в последние годы удалось улучшить экономику парка за счет бюджетных вливаний. Так, в 2022 году на развитие парка Маяковского было направлено почти 300 миллионов рублей (с учетом расходов на ремонт летнего театра эстрады). Сам парк заработал за год более 180 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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