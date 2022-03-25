Летний театр эстрады в парке Маяковского построят к 2023 году

Строительство летнего театра в парке Маяковского начнется в нынешнем году, но завершат его только к 2023-му. Об этом сообщил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

«К большой реконструкции парка мы пока готовимся. А по зданию летнего театра мы уже вышли из экспертизы, прошли проверку всех смет и проектов. Приступаем к строительно-монтажным работам. Надеемся, к 2023 году появится полноценный летний театр», – заявил Марков на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, общая стоимость реконструкции парка Маяковского ранее оценивалась в 1,5-2 миллиарда рублей. Предполагалось, что большую часть затрат возьмет на себя концессионер. При этом масштабное переоборудование главного парка Екатеринбурга растянется на несколько лет. В планах было заложено, что после обновления парк начнет приносить доход 300-500 миллионов рублей в год. Однако эта бизнес-модель была актуальна на февраль 2022 года, как говорил директор парка Павел Зубакин. С учетом новых экономических реалий стоимость строительно-монтажных работ в парке может существенно возрасти.

Поэтому сейчас в условиях экономической неопределенности руководство ЦПКиО решило использовать план «Б» – провести благоустройство отдельных парковых зон, которые не нарушают общую концепцию развития парка. В этом году запланированы ремонт детской игровой площадки, благоустройство входа в парк со стороны улицы Щорса, организация пешеходного маршрута в лесной части ЦПКиО. В перспективе в парке хотят восстановить бывшую лыжную базу и встроить ее в спортивный кластер, переделать северо-восточный вход с переулка Базового и построить там большую парковку на несколько тысяч машиномест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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