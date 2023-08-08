Стало известно, какие произведения Денис Мацуев исполнит на открытии летнего театра в парке Маяковского

Денис Мацуев на открытии летнего театра в парке Маяковского выйдет на сцену лишь во второй части концерта. Он исполнит произведения Рахманинова и Гершвина. Вместе с Мацуевым выступят еще два солиста и, конечно, оркестр.

«Академические концерты классической музыки всегда построены по определенным канонам. Сначала оркестр играет некий репертуар, а затем солист. Выступление солиста – в нашем случае Дениса Мацуева – будет полностью в финале. Это будет примерно 50 минут звучания, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. – Денис Мацуев исполнит «Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром» Рахманинова, а также «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Кроме Мацуева, на сцене появятся музыканты его блюзового трио – контрабасист Андрей Иванов и ударник Александр Зингер. Три солиста будут выступать на фоне оркестра».

В начале концерта в летнем парке Уральский филармонический оркестр исполнит «Праздничную увертюру» Шостаковича, вальс из «Маскарада» Хачатуряна, сюиту из «Вестсайдской истории» Бернстайна и другие произведения, которые должны настроить слушателей на праздничный лад.

Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что, конечно, у Дениса Мацуева есть свой определенный райдер. В том числе, на концерте он будет играть за роялем конкретной марки.

«Почему концерт сделали платным? Потому что наш летний театр – это огороженная площадка. И сделать его бесплатным не представляется возможным. Потому что непонятно, по какому принципу выбирать 1200 человек, которые смогут посетить театр? Если делать в рамках очереди, будет некомфортно. Если делать по бесплатной регистрации, будет кликбейт. Приняли решение делать открытие платным. Но стоимость билетов сделали не такой высокой (самый дешевый билет стоил 2000 рублей, – прим. ред.), и за две недели до мероприятия билетов уже нет», – рассказал Павел Зубакин.

Известно, что екатеринбуржцы, которые не успели купить билеты, собираются прийти послушать Дениса Мацуева «за забором». Директор парка обещал, что выгонять таких гостей не будут.

Напомним, 17 августа в парке Маяковского откроется летний театр, реконструкция которого стартовала два года назад. Впервые эстрада появилась в ЦПКиО в 1970-х годах, но в последние десятилетия помещение использовали как склад. Руководство парка рассказало, что архитекторы и проектировщики постарались сохранить концепцию советского театра. На реконструкцию потратили более 250 миллионов рублей из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.

«Кажется, что это главный подарок для сферы культуры с точки зрения финансовых вливаний», – резюмировал начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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