Евгений Куйвашев погулял по обновленному ЦПКиО и остался доволен (ФОТО)

ЦПКиО имени Маяковского за последние два года сильно изменился к лучшему и стал привлекать гораздо больше посетителей, чем до начала преобразований.

В этом убедился губернатор Евгений Куйвашев, посетивший парк накануне, 28 июля. «Поразительно, насколько изменился парк всего за два года. Появился новый фуд-корт, новые аттракционы, поменяли колесо обозрения, развивается инфраструктура. Изменения касаются и поведения отдыхающих: парк заполнен людьми и в будни, люди стали гулять по лесу, проводить здесь больше времени. Мне бы хотелось, чтобы подобные преобразования, подобные парки были не только в Екатеринбурге, но и во всех без исключения городах нашей области, в селах, в деревнях», – прокомментировал губернатор.

Напомним, год назад губернатор оценил, как меняется инфраструктура ЦПКиО в Екатеринбурге, и дал несколько поручений.

Как сообщили в ДИПе, теперь в парке постоянно придумывают и развивают новые инициативы, например, этим летом сделали кинотеатр под открытым небом, строят летнюю эстраду, заменили старые аттракционы на новые, сделали вечера для пенсионеров и общественные грядки.

Добавим, в 2017-2021 гг. в области построили или отремонтировали почти 350 парков, скверов, аллей, набережных и площадей. В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят еще 44 общественных территории.

С 2022 года участвовать в программе формирования комфортной городской среды в Свердловской области впервые смогли не только города, но и сельские территории, о чем они неоднократно просили. Финансирование таких проектов возьмут на себя областной и местные бюджеты. В этом году деньги получат восемь сел и поселков: Бисерть, Сосьва, Висим, Верхние Серги, поселок Уфимский Ачитского района, село Покровское Каменского района, село Криулино Красноуфимского ГО, село Первомайское Дружининского ГП. Всего на эти цели выделено 120 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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