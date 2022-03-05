Завтра в парке Маяковского запустят новое колесо обозрения

Завтра, 6 марта, в парке Маяковского запустят долгожданное новое колесо обозрения. Оно установлено на месте старого и выше его на 10 метров.

Как сообщили в пресс-службе парка, высота колеса – 35 метров. На аттракционе 20 теплых закрытых кабинок на 4-6 человек, также есть кабинка для маломобильных посетителей. Время, за которое колесо делает полный оборот – 9 минут. Прокатиться на нем можно за 250 руб., два круга обойдутся в 350 руб. Дети до 3-х лет – бесплатно. Аттракцион будет работать круглый год.

Напомним, старый аттракцион стоял в парке с 1983 года и по объективным причинам требовал обновления. Новое оборудование прошло все необходимые испытания, получило сертификат безопасности и готово встречать гостей с 6 марта. График работы колеса будет таким: в будние дни с 12:00 до 20:00, в выходные и праздники с 11:00 до 21:00 , пн – выходной.

Как уже сообщал «Новый День», о замене колеса было объявлено еще осенью 2020 года. Сроки запуска несколько раз откладывались. Сначала аттракцион обещали открыть в мае 2021 года, потом – в сентябре, потом – в декабре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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