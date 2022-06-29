В парке Маяковского откроется кинотеатр под открытым небом

В парке Маяковского весь июль будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом. Его установят на аллее. В кинотеатре будут показывать и относительно современные картины, и советскую классику, и мультфильмы для детей. Запланированы даже фестивальные программы: «Кинопроба» и Фестиваль уличного кино.

«Продолжаем развивать инфраструктуру для качественного, культурного и, что важно, – бесплатного отдыха в парке. Посидеть на шезлонге, взять попкорн, посмотреть что-то классное – отличный сценарий для летнего вечера в парке. Приятно видеть, как гости собираются семьями или большими компаниями и с удовольствием проводят здесь время. Кино на свежем воздухе – наша давняя задумка, рад, что удалось реализовать ее вместе с партнерами», – рассказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского.

Старт проекта запланирован на 1 июля, 19:45. Сначала гости сыграют в киноквиз

– можно выиграть билеты на аттракционы, сертификаты от резидентов Вкусной улицы и подарки от партнеров. На открытии в 20:30 покажут летний фильм-настроение «Питер ФМ» – это легкая романтическая история любви двух молодых петербуржцев.

Показы будут идти каждый день и начинаться в 16:00 с мультфильмов, затем – два киносеанса в 18:30 и 20:30.

Сеансы на ближайшую неделю:

1 июля

20:30 «Питер FM» 12+

2 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+

20:30 «Гонка» 16+

3 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 «Будьте моим мужем» 6+

20:30 «Любовь и голуби» 12+

4 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 «Медведи камчатки 0+

19:30 «Великий северный путь» 12+

20:30 «Хранители Алтая» 12+

5 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 Фестиваль «Кинопроба» 12+

19:15 «Русское краткое. Выпуск 4» 16+

20:30 «Русское краткое. Выпуск 3» 16+

6 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 «Осторожно, дети!» 6+

20:30 «Мамы» 12+

7 июля

16:00 Мультфильмы 0+

18:30 «Что гложет Гильберта Грейпа?» 16+

20:30 «Пролетая над гнездом кукушки» 18+

Екатеринбург, Марина Иванова

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