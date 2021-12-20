В 2022 году в парке Маяковского обновят уличный спортзал, построят собачью площадку и начнут возводить летний театр

В парке Маяковского в 2022 году обещали полностью обновить «народный» спортзал, оборудовав его новыми тренажерами и покрытием, создать площадку для собак и наконец-то приступить к возведению летнего театра эстрады. Кроме того, в ЦПКиО откроют новые бесплатные туалеты.

«Мы уверены, что не должны ждать реновации (которая может начаться через 3 года и растянуться надолго, – прим. ред.) и останавливаться в инфраструктурных проектах. Поэтому в 2022 году начнем благоустройство зоны недалеко от входа на улице Щорса – это одно из самых проблемных мест. Уже приступили к проектированию. Сделаем локацию более комфортной для мам с колясками и других граждан, – рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин. – Продолжим и расширим те лесные тропинки, которые были сделаны в этом году. Плюс мы смогли установить два модульных туалета, которые заработают с весны. Один – на входе с переулка Базовый, у батута. Второй – в зоне аттракционов. Оба будут бесплатными».

Наконец-то в 2022 году начнется строительство летнего театра, впервые о котором заговорили еще в 2020-м. Работы должны стартовать в новом строительном сезоне, но когда они завершатся, пока неизвестно. По словам Павла Зубакина, летний театр переформатирует весь пейзаж парка, сделает его другим с точки зрения событийности.

Также в планах на следующий год – полностью обновить «народный» спортзал. Площадку выровняют, сделают специальное покрытие, все тренажеры заменят на новые. Работы начнут в мае и завершат к середине лета.

Обновят и старую детскую площадку, которая располагается недалеко от центрального входа. И, наконец, в парке Маяковского появится собачья площадка, которую будут строить с учетом мнений и пожеланий посетителей (проводился специальный опрос).

Добавим, что в текущем году внебюджетные доходы парка составили порядка 100 миллионов рублей. До всех преобразований в 2019 году собственные доходы составляли около 70 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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