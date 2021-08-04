Парк Маяковского потратит 2 миллиона рублей на доработку плана реновации

Доработка концепции развития парка Маяковского обойдется в два миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. ЦПКиО заказал «работы по архитектурно-строительному проектированию», которые выполнит московский ИП Александр Свердлов.

Как следует из документов, подрядчик должен за 50 дней подготовить документы для разработки будущего эскизного проекта реконструкции парка, взяв за основу мастер-план голландского архитектурного бюро Svesmi. В частности, речь идет об уточнении концепции центральной аллеи и фонтанной площади, площади памяти (где стоят знаменитые военные памятники-могилки), партерного парка, лесной зоны, многофункционального луга и входных зон.

Ранее начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков заявил, что проект Svesmi, одобренный на общественных слушаниях, оказался далеким от реалий. Например, в мэрии хотят восстановить летний театр эстрады (на разработку эскиза выделено 225 тысяч рублей – по данным портала госзакупок), также старая концепция не учитывала парковки и подъездные пути к парку со стороны переулка Базового, где планируется масштабная реконструкция под «Малую Голландию».

По словам Маркова, первые эскизы реновации парка Маяковского появятся не раньше весны 2022 года. На подготовку техзадания уйдет еще год, далее последует разработка проектно-сметной документации, которая оценивается в 120-130 миллионов рублей. Только после этого – при наличии денег – в ЦПКиО начнется масштабная реконструкция. По оценке властей, на переустройство парка потребуется от 1,5 до 2 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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