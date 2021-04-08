Орлов – об «удручающем» состоянии ЦПКиО: «Стыдно!»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сегодняшней пресс-конференции крайне резко высказался о состоянии ЦПКиО, разговоры о реконструкции которого идут уже несколько лет.

«ЦПКиО – какое-то строительство? Я был вчера там, обошел все ногами, послушал планы. Иметь в центре Екатеринбурга такую зону в таком состоянии удручающем мне стыдно, – подчеркнул мэр. – Необходимо реализовать серьезный проект, который бы любили жители и гости, произвести зонирование, привлечь инвестиции – это бизнесовая история, парк сохранится в границах, которые имеются. Никто ничего не строит там. Есть хорошая концепция парка – тихие зоны, зоны активности, создание аттракционов, общепита. За полтора года проведена серьезная работа. Поэтому будем в ближайшее время проводить большое рабочее совещание по вопросу развития парка. Это потребует бюджетных вложений и привлечения внебюджетных источников».

Напомним, 6 апреля екатеринбургские депутаты должны были заслушать доклад о глобальной реконструкции ЦПКиО, но он не состоялся. В аппарат думы поступило письмо и.о. главы города Игоря Сутягина с просьбой перенести вопрос из-за его неготовности. Предполагалось, что чиновники расскажут о новой концепции парка, включая эскизы и дорожную карту. Депутаты потребовали подробный план реконструкции, когда выяснилось, что парк Маяковского остался без инвесторов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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