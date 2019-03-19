Итоги второго общественного обсуждения концепции ЦПКиО подведут кулуарно

В ближайшую пятницу, 22 марта, в городской администрации состоится заседание рабочей группы по разработке концепции развития ЦПКиО имени Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы мэрии, сотрудники администрации приняли решение не проводить аккредитацию прессы на это заседание и сделать его закрытым. «Когда будет готов дизайн-проект – с аллеями, деревьями, скамейками, урнами, – будет еще одно обсуждение, мы вас обязательно известим», – пообещали в ратуше.

Напомним, в минувшую субботу в Ельцин-центре состоялся второй этап общественных обсуждений концепции парка. На этот раз их участники разбились для работы за десятью круглыми столами, на каждом из которых обсуждался один из аспектов развития парка – транспортный, спортивный, культурный, экологический и так далее. Каждая рабочая группа выработала пакет предложений. Эти предложения и будут обсуждаться в мэрии на этой неделе. Почему администрация не захотела пригласить на это обсуждения журналистов, не уточняется.

Первый этап обсуждений состоялся в мэрии 16 февраля. Участникам были предложены две концепции – команды городского управления культуры и строительной компании Ascon Group, которая строит по соседству с ЦПКиО комплекс «Клевер парк». «Старая» команда парка во главе с бывшим директором Романом Шадриным свою концепцию не представляла, однако через несколько дней проект появился на сайте мэрии. Концепция, предложенная командой парка, четко делит посетителей на категории – «карьеристов», «гедонистов» и «обывателей», и предполагает, в какое время суток и чем они будут в парке заниматься.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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