«Группа Шадрина» все-таки создала концепцию ЦПКиО, поделив посетителей на гедонистов и карьеристов (ФОТО)

Команда экс-директора ЦПКиО генерала Романа Шадрина все-таки представила мэрии свою концепцию развития парка, хотя в субботу на общественных обсуждениях ее не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сайте горадминистрации появилось все три концепции – от директора ЦК «Урал» Ильи Маркова и строительной компании Ascоn Group, которые активно обсуждались 16 февраля, и третья, о которой в пресс-службе сообщили, что ее прислала «команда парка». Отметим, что в день слушаний глава города Александр Высокинский заявил, что команда Шадрина готовила какую-то концепцию, но «пришли они или нет – не знаю».

Концепция, предложенная командой парка, четко делит посетителей на категории и предполагает, в какое время суток и чем они будут в парке заниматься. Например, горожане, которых авторы назвали «карьеристами», по их замыслу, должны появляться в парке одними из первых – в 7 часов утра и заниматься спортом, чтобы поддержать хорошую физическую форму. Потом на прогулку выйдут пенсионеры и мамы с самыми маленькими детьми. В обеденное время придут «обыватели», которым надо предоставить услуги общепита. Около 16 часов, согласно концепции, в парке будут появляться интеллигенты, которые любят музыку и искусство. В 18-19 часов снова появятся дети с родителями и спортсмены. «Независимые творческие личности» придут за своей порцией прекрасного попозже – около 20 часов. А еще позже – «гедонисты», в приоритетах которых – танцы, караоке, шашлыки, аттракционы, прогулки с друзьями.

Для всех этих целевых групп предлагается сформировать новые функциональные зоны. Стоимость проекта авторы оценивают в случае, если единственным инвестором выступит государство, в размере 400,5 млн рублей, срок реализации – три года, срок выхода на самоокупаемость – такой же.

Презентации проекта «группы Шадрина» содержит ошибки (подчеркивание – РИА «Новый День»)

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

Екатеринбуржец добился в суде отмены штрафной ставки по кредиту. / Депутаты и чиновники снова устроили скандал из-за того, кто должен платить за свет. / Одновременно со строительством храма на Октябрьской площади реконструируют драмтеатр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42