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Понедельник, 11 марта 2019, 15:44 мск

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Мэрия зовет горожан на второй этап обсуждения будущего ЦПКиО

Администрация Екатеринбурга назначила дату второго этапа обсуждения концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, серия круглых столов пройдет в субботу, 16 марта, в 10:00, в Ельцин Центре. Доработанный проект концепции будет представлен авторами архитектурного бюро Svesmi совместно с представителями администрации Екатеринбурга. После чего предполагается его общественное обсуждение с целью доработки и дальнейшего утверждения.

Формат обсуждения – серия круглых столов по разным направлениям развития парка:

1. Бренд и фирменный стиль.

2. Экономическая модель, в том числе частно-муниципально-государственное партнерство.

3. Спортивное наполнение.

4. Отдых, event и общественная жизнь.

5. Всесезонный парк, в том числе зима, осень, весна.

6. Транспортная инфраструктура и доступность.

7. Детство и виды детских активностей.

8. Экология, природа и садоводство.

9. Концессионеры услуг.

10. Культура и искусство.

У каждого из десяти круглых столов будет свой модератор. Каждая рабочая группа за два часа постарается представить с большой долей вероятности финальное видение развития парка по своему направлению.

С 17:00 11 марта 2019 года начинается регистрация участников общественного обсуждения. Она продлится до 17:00 14 марта 2019 года. Для участия необходимо направить на почту dialog@ekadm.ru заполненную заявку (она необходима для того, чтобы организаторам проще было сориентироваться по наполняемости каждой рабочей группы): 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Профессиональный род деятельности участника. 3. Наименование рабочей группы, в которой заявитель планирует принять участие. 4. Контактные данные участника (номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

Напомним, первое обсуждение состоялось 16 февраля в мэрии. Участникам были предложены две концепции – команды городского управления культуры и строительной компании Ascon Group, которая строит по соседству с ЦПКиО комплекс «Клевер парк». «Старая» команда парка во главе с бывшим директором Романом Шадриным свою концепцию не представляла, однако через несколько дней она появилась на сайте мэрии. Концепция, предложенная командой парка, четко делит посетителей на категории – «карьеристов», «гедонистов» и «обывателей», и предполагает, в какое время суток и чем они будут в парке заниматься.

Екатеринбург, служба информации

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