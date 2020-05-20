В Екатеринбурге открылся ЦПКиО – пока только для прогулок (ФОТО)

В Екатеринбурге спустя два месяца простоя открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока посетители могут только гулять по аллеям. Аттракционы и кафе в ЦПКиО не работают. В администрации парка сообщили, что территория была обработана от клещей еще в апреле, так что гулять здесь безопасно.

Никаких ремонтных работ в парке, по крайней мере, в 2020 году, проводиться не будет. Как рассказал агентству начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, сейчас продолжается работа над уточнением технического задания на проект реконструкции ЦПКиО. Когда начнется реконструкция в парке, он ответить не смог: «Сейчас тяжело что-то планировать. Только по итогам года будет понятна финансовая картина, какие потери понес бюджет».

Напомним, концепция глобального благоустройства главного парка Екатеринбурга широко обсуждалась в 2019 году. В мэрии выбрали проект строительной компанией Ascon Group, которая возводит по соседству с парком жилой комплекс «Клевер парк». «В связи с ситуацией пока не очень понятны сроки реализации этого проекта, как и источники финансирования. Изначально предполагалось паритетное финансирования бюджета и инвестора. Администрация города заинтересована в сохранении этого плана», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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