Владелец аттракционов, которые готовятся снести в ЦПКиО, устроил баррикаду (ФОТО, ВИДЕО)

Из ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге выгоняют владельцев аттракционов, чтобы снести объекты развлечения. Уральский предприниматель вышел на защиту своего имущества. Бизнесмен рассказал «Новому Дню», что у него в парке 29 объектов. Сегодня мужчина забаррикадировал тир, который должны были демонтировать, детским паровозиком. Подробности – в нашем материале.

Баррикада в ЦПКиО

Владимир Коробейников работает с парком им. Маяковского последние пять лет. У предпринимателя в ЦПКиО 29 объектов: батуты, призовые аттракционы, тиры, два паровоза, еще тематический футбол и хоккей. Сейчас имущество Владимира опечатано, помещения обесточены. Бизнесмен пояснил, что договоры аренды были заключены до 30 сентября 2020 года. Но соглашение было расторгнуто администрацией парка в одностороннем порядке. «Нам объяснили, что снос организован на основании того, что мы не работали один день, хотя мы работали. И якобы мы не соблюдаем правила пожарной безопасности. Все документы и журналы у меня есть. Руководство парка не идет с нами на контакт. Просто говорят: «Вы не подходите под новую концепцию парка». Диалога никакого не было, собраний не было. Просто сказали: «Вы здесь работать больше не будете», – рассказывает Владимир.

Мужчина намерен через суд доказать неправомерность расторжения договора, на основании которого он развивает свой бизнес в парке. Кроме того, Владимир уже обратился в полицию и планирует привлечь для проверки прокуратуру. Предприниматель намерен ожидать рабочих, которые должны разобрать тир, чтобы помешать им.

После общения с предпринимателем съемочная группа «Нового Дня» вместе с другими журналистами отправилась в администрацию парка к директору ЦПКиО Екатерине Кейльман. Руководительница дала комментарий многим СМИ, но отказалась общаться с журналистами агентства, ссылаясь на свою занятость. «Мы не договаривались о том, что я дам вам комментарий. Я сказала вам – нет! Я, честно говоря, уже утомилась с вами общаться. Вы мне позвоните через пару часов. Сейчас я занята», – пояснила она во время телефонного разговора с журналистом.

Впрочем, ситуацию прокомментировали в управлении культуры мэрии. Там пояснили, что полностью поддерживают решение руководителя ЦПКиО о сносе аттракционов. «Те действия, которые начались в парке Маяковского, – они согласованы с учредителем – с нами. Мы в голове держим ту концепцию, которая была обсуждена, в том числе с представителями общественности, – это концепция лежит в основе технического задания. Это уже такой рабочий документ по первому этапу модернизации парка Маяковского. Эта концепция предполагает, в том числе и изменение самого контента, в том числе контента, связанного с действием, – условно назовем их аттракционами. Сегодня мы говорим о том, что небольшие формы развлечения, на наш взгляд, должны выглядеть по-другому и находиться в другом месте. А самое главное – должны быть единообразные с точки зрения и внешнего вида, и ценовой политики, и своего нахождения», – пояснил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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