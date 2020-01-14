«Вывезли батут «Кузнечик» и тир», – в ЦПКиО начался демонтаж аттракционов (ФОТО, ВИДЕО)

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге сегодня демонтировали первые два аттракциона. С прогулочной зоны были удалены батуты для детей «Кузнечик», а также тир вместе с призовыми игрушками, которые в нем находились. Оба объекта принадлежат предпринимателю Владимиру Коробейникову, который накануне рассказал журналистам, что руководство ЦПКиО расторгло с ним договор в одностороннем порядке, хотя само соглашение было действительным до 30 сентября 2020 года.

Демонтаж аттракционов в ЦПКиО

В администрации парка заявляют, что причиной досрочного прекращения договора были выявленные нарушения, в том числе – по безопасности аттракционов. Кроме того, парк готовится к реконструкции, концепция которой предполагает большее стилевое единообразие объектов. «Мы принимаем коммерческие предложения от различных арендаторов. Люди приходят, предлагают свои возможности – мы будем все это рассматривать и планировать новую обстановку аттракционной площадки с учетом новой концепции. В градостроительном комитете готовится план по реконструкции парка. Мы ведем совместно работу, рассматриваем, вносим свои коррективы, предложения. Мы еще рассматриваем концепцию парка, как будут устроены аттракционные зоны. Пока все это в состоянии обсуждения», – пояснил первый заместитель директора ЦПКиО им. Маяковского Андрей Ясюкевич. По его словам, и предприниматель Коробейников может продолжить работу в ЦПКиО, обратившись со своим коммерческим предложением – если оно впишется в новую концепцию.

Впрочем, сам Коробейников заявил, что ему никто не говорил о возможных вариантах дальнейшей совместной работы с ЦПКиО. Предприниматель намерен еще раз обратиться в полицию в связи с тем, что его аттракционы демонтировали и имущество перевезли на склад парка. По его словам, он работал с парком им. Маяковского пять лет. До сегодняшнего дня на территории ЦПКиО у предпринимателя располагались 29 объектов: батуты, призовые аттракционы, тиры, два паровоза, а также тематический футбол и хоккей. Теперь имущество Владимира опечатано, помещения обесточены, так как руководство парка расторгло договор с предпринимателем в одностороннем порядке.

В управлении культуры мэрии накануне сообщили, что полностью поддерживают решение руководителя ЦПКиО о сносе аттракционов. «Те действия, которые начались в парке Маяковского, – они согласованы с учредителем – с нами. Мы в голове держим ту концепцию, которая была обсуждена, в том числе с представителями общественности, – это концепция лежит в основе технического задания. Это уже такой рабочий документ по первому этапу модернизации парка Маяковского. Эта концепция предполагает, в том числе и изменение самого контента, в том числе контента, связанного с действием, – условно назовем их аттракционами. Сегодня мы говорим о том, что небольшие формы развлечения, на наш взгляд, должны выглядеть по-другому и находиться в другом месте. А самое главное – должны быть единообразные с точки зрения и внешнего вида, и ценовой политики, и своего нахождения», – пояснил вчера начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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