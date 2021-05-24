Екатерина Кейльман официально объявила, что уходит с должности директора ЦПКиО

Екатерина Кейльман проработает в ЦПКиО им. Маяковского до 1 июня и затем оставит пост директора. Об этом она сообщила через свой инстаграм. «Причин для ухода много, личные, профессиональные, психологические. Постоянное давление и стресс. Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе. После этого была череда встреч, где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на 3 года, но знаете... бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл», – написала она.

В своем заявлении она также намекнула, что новый кандидат у властей уже есть: «Я высказала своё мнение по кандидатуре директора, но оно не было рассмотрено и учтено, мне кажется, процесс выбора кандидата был неверным. Но нас никогда не спрашивают, верно?». «Новый День» адресовал вопрос о новом директоре парка в пресс-службу мэрии.

Слухи о том, что Кейльман уходит, появились на прошлой неделе, однако ни в пресс-службе администрации города, ни в пресс-службе ЦПКиО не смогли прокомментировать эту информацию.

Екатерину Кейльман назначили руководителем парка в декабре 2019 года. К тому моменту в ЦПКиО уже 10 месяцев не было постоянного директора. Предыдущим был генерал Роман Шадрин, до того не имевший отношения к подобного рода проектам.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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