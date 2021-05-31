Новым директором ЦПКиО стал заместитель Екатерины Кейльман

Мэр Екатеринбурга назвал имя нового директора ЦПКиО им. Маяковского, который приступит к своим обязанностям с завтрашнего дня. Место Екатерины Кейльман займет ее заместитель по общим вопросам – Павел Зубакин.

Напомним, Екатерина Кейльман сообщила о своем уходе в начале прошлой недели. Она заявила, что поводом для этого стали бюрократические интриги, давление и стресс. Также Кейльман отметила, что мэрия не поддержала ее кандидатуру на пост директора после нее. Но сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал в инстаграме, что именно предложенного экс-директором человека утвердили в должности.

«Новым руководителем Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского с 1 июня станет Павел Зубакин, заместитель директора парка по общим вопросам. Кандидатура была предложена Екатериной Кейльман. Я поддержал этот выбор», – написал Орлов в инстаграме.

Мэр также намекнул, что до 300-летия было бы неплохо выполнить большую часть работ по реконструкции парка.

Ранее СМИ сообщали, что на должность директора главного парка города рассматривается Наталья Змеева – бывший руководитель МФЦ по Свердловской области. Но ее кандидатуру в итоге не утвердили.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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