СМИ: новым директором ЦПКиО станет экс-глава МФЦ

Пост директора ЦПКиО им. Маяковского с 1 июня займет экс-глава МФЦ по Свердловской области Наталья Змеева. Об этом сообщает e1.ru, не уточняя источник информации. «Новый День» попросил прокомментировать это назначение главу управления культуры администрации Екатеринбурга Илью Маркова. «У меня нет комментариев по этому вопросу», – ответил он. В пресс-службе также воздержались от комментариев, уточнив, что новый директор будет назначен 1 июня и управление культуры планирует «продолжить вектор преобразования парка».

Добавим, Екатерина Кейльман сегодня сообщила, что уходит с должности директора из-за «бюрократических интриг». Она также отметила, что не согласна с выбором нового директора. «Я высказала своё мнение по кандидатуре директора, но оно не было рассмотрено и учтено, мне кажется, процесс выбора кандидата был неверным. Но нас никогда не спрашивают, верно?» – уточнила Кейльман.

Наталья Змеева ушла с должности директора МФЦ по Свердловской области осенью 2020 года. После этого 380 сотрудников МФЦ подписали письмо на имя губернатора с просьбой продлить ей контракт.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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