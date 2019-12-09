Первую пресс-конференцию нового директора ЦПКиО отменили

С сегодняшнего дня Екатерина Кейльман официально стала директором Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, приказ подписал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Во вторник, 10 декабря, планировалась ее первая пресс-конференция в новом статусе, однако мероприятие отменили, не объясняя причин.

О том, что во вторник Кейльман будет готова ответить на вопросы журналистов о своих планах по развитию парка, на прошлой неделе заявлял Илья Марков. Сегодня он подтвердил корреспонденту «Нового Дня», что пресс-конференция отменяется (причем не переносится на ближайшие даты), но раскрывать причины отказался, посоветовав обратиться в пресс-службу администрации города. Там заявили, что организацией пресс-конференции не занимаются. Прояснить ситуацию в ЦПКиО не удалось – телефоны парка не отвечают.

О том, что спустя 10 месяцев после увольнения Романа Шадрина в парке наконец назначен директор, стало известно 6 декабря. Екатерина Кейльман – известный в городе человек. До недавнего времени она работала исполнительным директором в «Теле-клубе» и «Доме печати», сотрудничала с журналом «Стольник», закончила УрГУ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

Третьего обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО до апреля (ФОТО). / «Сиротский Бруклин» – фильм про застройщиков, парки, скверы и протесты, который Нортон снял будто специально для Екатеринбурга. / С завтрашнего дня экс-депутат свердловского заксо начнет управлять Оренбургом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»