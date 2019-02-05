Высокинский пообещал горожанам обсудить с ними концепцию ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что власти обсудят с жителями города концепцию обновления ЦПКиО. «Необходимо в регулярном режиме организовать мероприятие по широкому обсуждению городских вопросов, для начала встретимся с активными гражданами по концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского», ‒ приводит его слова пресс-служба ратуши.

Напомним, ранее в мэрии анонсировали разработку концепций развития парка. Согласно планам администрации, зоны аттракционов и т.н. тихого отдыха будут разведены, фан-зона приведена в порядок, чтобы площадка могла принимать крупные мероприятия, в том числе связанные с Универсиадой-2023, которая с большой долей вероятности пройдет в уральской столице.

Как сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сейчас над концепцией работают три интересанта ‒ т.н. группа экс-директора ЦПКиО Романа Шадрина (что это за объединение, в ратуше обещали уточнить позднее, но так этого и не сделали), управление культуры города и один из застройщиков, который привлек к работе голландских специалистов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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