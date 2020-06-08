Главными цветами парка Маяковского станут красный, черный и серый (ФОТО)

Руководство ЦПКиО имени Маяковского утвердило новый фирменный стиль, который ляжет в основу всех дальнейших визуальных решений. Созданием айдентики занимался художник парка Антон Якубов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе парка, его логотипом осталась главная арка у входа, выполненная в стиле минимализма. Основными цветами выбраны красный, серый и черный, напоминающие об эпохе конструктивизма, в которую парк начал свою работу. «Наш город, как известно, обладает большой коллекцией русского авангарда и памятников конструктивизма, поэтому такой новый фирменный стиль парка представляется весьма уместным именно здесь, в Екатеринбурге», – прокомментировал руководитель управления культуры администрации города Илья Марков.

«Самый главный и важный шаг в новой айдентике – это уход от аббревиатуры «ЦПКиО». «Парк Маяковского» – отличный и правильный нейминг, я до сих пор не понимаю, почему столько лет культивировалось в сознании горожан «цэпэкаио», оставляя за скобками Маяковского, – отметил Владислав Деревянных, бренд-дизайн-директор рекламного агентства «Восход». – Что касается визуальных решений, мне очень импонирует построенная на типографике футуристическая стилистика, которая отсылает нас к образу Маяковского, и красный цвет усиливает это ощущение».

Напомним, о полной реконструкции парка было объявлено в начале 2019 года, после увольнения прежнего директора Романа Шадрина. Тогда в мэрии объявили, что первоочередное дело ‒ выработать концепцию развития парка. Планировалось, что зоны аттракционов и т.н. тихого отдыха будут разведены, фан-зона приведена в порядок, чтобы площадка могла принимать крупные мероприятия, в том числе связанные с Универсиадой-2023. Пока же, по словам горожан, за время самоизоляции из парка исчезли несколько аттракционов, а также была покорежена спортивная площадка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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