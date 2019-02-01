В управлении культуры Екатеринбурга засекретили имя нового директора ЦПКиО

В управлении культуры отказались назвать имя сменщика Романа Шадрина на посту директора ЦПКиО им. Маяковского. Напомним, генерал написал заявление об увольнении с 21 января. Согласно трудовому законодательству, он должен был отработать еще две недели в должности руководителя парка – это срок истекает 4 февраля.

«Будет назначен исполняющий обязанности директора на время подбора претендентов на эту должность. Когда будет назначен, тогда и сообщим. Куда вы торопитесь? Сегодня Роман Шадрин еще работает в парке», – заявила РИА «Новый День» пресс-секретарь городского управления культуры Виктория Чеховская.

Сам Шадрин отказался давать комментарий агентству и бросил трубку. В пресс-службе администрации Екатеринбурга ответили, что будет опубликовано официальное сообщение о назначении и.о. директора парка им. Маяковского, но сроки не уточнили.

Как ранее писал «Новый День», герой России Роман Шадрин с момента своего назначения в ЦПКиО регулярно создавал скандальные ситуации вокруг своей персоны. Жителям города он запомнится изваяниями, больше похожими на надгробия, созданием эскиза для памятника пельменю (на публикации об этом он отреагировал фразой «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили?»), историей с Дедом Морозом, которого выгнали из парка за то, что он бесплатно фотографировался с детьми, и другими аналогичными историями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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