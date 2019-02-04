В Парке Маяковского закрылись все аттракционы и каток

В связи с сильным похолоданием в Екатеринбурге сегодня и завтра будут закрыты все аттракционы и каток в ЦПКиО имени Маяковского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление об этом размещено на странице парка в соцсети. «Информируем Вас о том, что 4 и 5 февраля 2019 года, в связи с наступлением морозов, каток и аттракционы парка Маяковского не работают. Территория парка открыта для всех посетителей с 6:00 до 24:00», – говорится в сообщении.

Сейчас ситуация в главном парке города кажется несколько неопределенной. Его нынешний директор, генерал Роман Шадрин, написал заявление об уходе, но ясности с преемником нет. Напомним, генерал Шадрин написал заявление об увольнении с 21 января. Согласно трудовому законодательству, он должен был отработать две недели в должности руководителя парка – это срок истекает сегодня, 4 февраля. «Будет назначен исполняющий обязанности директора на время подбора претендентов на эту должность. Когда будет назначен, тогда и сообщим. Куда вы торопитесь? Сегодня Роман Шадрин еще работает в парке», – заявила в пятницу, 1 февраля, РИА «Новый День» пресс-секретарь городского управления культуры Виктория Чеховская.

Сам Шадрин отказался давать комментарий агентству и бросил трубку. В пресс-службе администрации Екатеринбурга ответили, что будет опубликовано официальное сообщение о назначении и.о. директора парка им. Маяковского, но сроки не уточнили.

Екатеринбург, служба информации

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