Дикие цены на такси, замерзшие автомобили и пропавшая электроэнергия: в Екатеринбург пришел аномальный холод (ФОТО)

Екатеринбург переживает самое холодное утро недели.

Столбики термометров только в центре города опустились до -32 градусов. В отдаленных районах, по сообщениям в соцсетях, столбики термометров опустились до -35…-37 градусов.

Жители Екатеринбурга сообщают о том, что ночью на Эльмаше на некоторое время отключали электроэнергию. «На Шефской час точно без света сидели», ‒ пишет в «Типичном Екатеринбурге» екатеринбурженка Виктория Булдакова.

Многие автомобилисты ожидаемо не смогли с утра завестись. В паблике «Взаимопомощь на дорогах Екатеринбурга» уже к этому часу набрались десятки сообщений от автолюбителей, которые просят прикурить. «Люди, о чем вы думали вчера? Ведь знали, что мороз будет. Я вот с вечера занес АКБ, а сейчас поставил и завел с полпинка. И проблем нет», ‒ пишет екатеринбуржец Игнат Дормидонтов.

Жители города также сообщают о том, что цены на услуги такси резко выросли с раннего утра. Так, за поездку в полтора километра по центру сервис «Яндекс.Такси» возьмет больше 340 рублей на машине класса «Эконом» из-за повышенного спроса. Желающим уехать с ЖБИ или Краснолесья до центра придется выложить около 500 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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