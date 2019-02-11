В Екатеринбурге потеплеет до ноля

Новая неделя в Екатеринбурге будет теплой, в отличие от предыдущей.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в понедельник днем будет пасмурно, а столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Во вторник ожидается такая же температура воздуха, но выглянет солнце. В среду синоптики также обещают ясную погоду, днем до -2 градусов. С четверга пойдет снег и потеплеет еще на 1 градус. В пятницу и субботу также ожидается около -1 градуса, а в воскресенье потеплеет до ноля, возможен снег с дождем.

Напомним, прошлая неделя в Екатеринбурге была аномально морозной. Столбики термометров на окраинах города по ночам опускались до -37 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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