Под Екатеринбургом мужчина замерз насмерть

В Чкаловском районном отделении следственного управления СКР подтвердили информацию о смерти 40-летнего мужчины, замерзшего минувшей ночью в сугробе. Как рассказали E1.RU очевидцы, мужчину нашли утром 4 февраля. Прохожие увидели тело погибшего в сугробе на одной из улиц в Шабрах. Ему вызвали скорую, приехавшие медики констатировали смерть.

По версии следствия, мужчина прошлой ночью возвращался из гостей и был в состоянии алкогольного опьянения. Начальник районного СУ СКР Дмитрий Аникин сообщил РИА «Новый День» о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. «Криминала в этом случае пока не усматривается», – добавил он.

Официальный представитель областного главка Следственного комитета Максим Чалков сказал, что подобных сигналов из других территорий области на момент подготовки материала не поступало. Из-за воцарившихся на Среднем Урале сильных морозов за минувшие двое суток семеро екатеринбуржцев госпитализированы с поверхностными обморожениями конечностей. Минимум четыре случая связаны со злоупотреблением алкогольными напитками. Все пострадавшие – мужчины, уточнили в горздраве.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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