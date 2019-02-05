Семеро горожан за последние два дня были госпитализированы с обморожениями

За минувшие сутки в Екатеринбурге трое мужчин госпитализированы с поверхностными обморожениями конечностей, сообщают в пресс-службе горздрава. С учетом начавшегося позавчера похолодания общее количество госпитализированных на текущий момент составляет семь человек, из которых как минимум четверо получили обморожения в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на этой неделе на Средний Урал пришли сильнейшие холода. В Екатеринбурге минувшей ночью температура опустилась до -32 градусов. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до -28. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается уже завтра днем. Воздух может прогреться до -22 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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