За сутки в больницы города с обморожениями госпитализировали 10-летнего ребенка и 7 взрослых

В ДГКБ №9 был госпитализирован 10-летний ребенок. По данным горздрава, он оказался в больнице из-за отморожения лица. За минувшие сутки в медицинские учреждения обратились еще семь пострадавших от сильных морозов. У всех мужчин медики диагностировали отморожения стоп и рук.

Ранее «Новый День» писал, что за минувшие два дня в больницах Екатеринбурга оказались семь жителей. Как минимум четверо из них получили обморожения в состоянии алкогольного опьянения.

На этой неделе на Средний Урал пришли 30-градусные морозы. Сегодня утром в Екатеринбурге температура опустилась ниже 30 градусов. По данным синоптиков, потепление придет в Свердловскую область к пятнице. Воздух прогреется до -20 градусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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