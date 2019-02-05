К аномальным морозам на Урале добавился смог

Погода в Свердловской области продолжает огорчать. Из-за отсутствия ветра в городах метеорологи объявили предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха.

«С 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 7 февраля», – сообщает сегодня ФГБУ «Уралгидрометцентр».

Добавим, в столице региона уже сегодня ощущается, что в воздухе копится смог, – ветра практически нет, дым от предприятий не рассеивается. Напомним, в Свердловскую область пришли аномальные морозы – в Екатеринбурге сегодня утром было ниже 30 градусов, на севере региона температура воздуха опускалась почти до 40. Потепление до 20 градусов должно к пятнице.

Екатеринбург, служба информации

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