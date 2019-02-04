Грипп и мороз: в школах Екатеринбурга продолжаются внеплановые каникулы

Школьники в Екатеринбурге продолжают учиться дистанционно – карантин из-за гриппа к утру понедельника отменять не стали. Из-за холодов в учебных организациях отменили даже те дополнительные занятия для выпускных классов, которые проводились на прошлой неделе.

Карантин в школах ввели с 30 января, но, по прогнозам Роспотребнадзора по Свердловской области, темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге снизились в три раза. Тем не менее, на сегодняшний день карантин действует, как уточнили в департаменте образования города.

Между тем, в школах отменили и те занятия, которые проходили несмотря на карантин – на этот раз из-за погоды. Мама ученика 9 класса рассказала, что в их школе уроки отменяли и на прошлой неделе, однако проводились консультации по подготовке к экзаменам – теперь и их отменили из-за морозов. «Карантин ещё действует четвертого и пятого. Это планово. А далее дети уповают на мороз, живут надеждой на продолжение псевдоканикул», – поделился имеющейся информацией отец другого ребенка.

В департаменте образования напомнили, при какой температуре дети могут не ходить в школу:

для учеников 1-4 классов при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);

для учеников 5-9 классов при температуре воздуха -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром;

для учеников 10-11 классов при температуре воздуха -32 градуса без ветра, -30 с ветром.

Уральские метеорологи предупредили об аномально холодной погоде в ближайшие дни из-за арктического циклона. 3-7 февраля на всей территории региона ожидается до -29…-35 ночью; 4-5 февраля днем будет -25…-30 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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