Колледж имени Ползунова закрыли на карантин из-за гриппа

В Екатеринбурге карантин ввели в колледже имени Ползунова. Студенты будут заниматься дистанционно.

Приказ о приостановлении занятий подписал директор колледжа Андрей Козлов. «Приостановить учебные занятия с 06.02 по 09.02.2019 для студентов очной формы обучения по причине заболеваемости ОРВИ более 30% списочного состава колледжа», – говорится в документе. При этом во многих группах из-за болезни отсутствует по 70-80 % студентов. Так, в группе ВПФ из 299 человек заболели 245, в группе ГО из 348 студентов отсутствуют на занятиях 333 человека, в группе ОИТ из 508 человек заболели 411. Карантин объявлен с сегодняшнего дня до 9 февраля. Преподаватели должны выдавать задания дистанционно.

Напомним, с 30 января карантин объявлен в школах города. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора накануне агентству пояснили, что в уральской столице до сих пор фиксируется рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но уже не так интенсивно, как на прошлой неделе.

Екатеринбург, служба информации

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