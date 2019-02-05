Екатеринбургским школьникам продлили карантин

В школах Екатеринбурга продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу, сообщили РИА «Новый День» в городском департаменте образования. Когда будут сняты ограничительные меры, специалисты затрудняются ответить.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора агентству пояснили, что в уральской столице до сих пор фиксируется рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но уже не так интенсивно, как на прошлой неделе.

«Ситуация в Екатеринбурге постепенно стабилизируется. Но о конце карантина пока речь не идет. Хотя он очень поспособствовал этой стабилизации. Следим за ситуацией», – сообщили в ведомстве.

Актуальные данные о количестве заболевших екатеринбуржцев эпидемиологи предоставят сегодня во второй половине дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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