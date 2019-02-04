Мэрия Екатеринбурга решает, продлять ли карантин

Сегодня вечером станет известно, продлят ли карантин в школах и детсадах Екатеринбурга, передает корреспондент «Нового Дня». В администрации города запланировано совещание по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Если эпидситуация, как ранее заявляли представители свердловского управления Роспотребнадзора, действительно стабилизировалась, ограничительные меры могут быть сняты.

Тем не менее, завтра с высокой долей вероятности занятия в школах и детских садах будут отменены, но по другой причине ‒ синоптики прогнозируют сильный мороз.

Напомним, по информации департамента образования Екатеринбурга, ученики 1-4 классов могут не ходить на занятия при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду); ученики 5-9 классов ‒ при температуре воздуха -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром; ученики 10-11 классов ‒ при температуре воздуха -32 градуса без ветра, -30 с ветром.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.02.19

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