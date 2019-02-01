Грипп отступает. Роспотребнадзор отчитался о снижении числа заболевших в три раза

Свердловский Роспотребнадзор сообщил, что на этой неделе в три раза снизились темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге. «Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области и не требует введения дополнительных ограничительных мероприятий, в т.ч. закрытий кинотеатров, театров и других культурных учреждений», ‒ отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что екатеринбургская мэрия рекомендовала детсадам и школам «минимизировать проведение массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях».

Екатеринбург, Елена Сычева

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