Во всех школах Екатеринбурга отменены занятия из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

С сегодняшнего дня во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга приостановлен учебный процесс из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Эпидемиологическая ситуация в уральской столице расценивается как крайне неблагополучная. С 21 по 27 января зарегистрировано 21 088 случаев ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом. У пациентов диагностированы вирусы А/H1N1 и H3N2. В конце прошлой недели на карантин были закрыты 78 групп в 63 муниципальных детсадах и 37 классов в 17 школах, сообщается на сайте администрации города.

В Екатеринбурге вновь введены ограничительные меры: масочный режим для работников сферы обслуживания и временный запрет на посещение образовательных заведений без документального подтверждения наличия прививки от гриппа. Главам районов и руководителям предприятий разосланы рекомендации о проведении санитарно-профилактических мероприятий.

Тем не менее, по данным РИА «Новый День», сегодня в школах продолжаются уроки. Никаких предупреждений об отмене занятий нет. «У нас в школе карантин ввели в рекомендательном порядке. Сегодня объявят, отпустят всех по домам или нет», – сообщила жительница Екатеринбурга Анастасия.

В городском департаменте образования уточнили, что сейчас информация о карантине максимально распространяется среди родителей. «Все ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования детей переводятся на дистанционное обучение. Воспитанники детских садов, привитые от острых респираторных вирусных инфекций, могут посещать дошкольные образовательные организации. Ограничительные мероприятия будут сняты после особого распоряжения по мере улучшения ситуации», – прокомментировали в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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