Карантин по гриппу в Екатеринбурге могут отменить уже завтра

Карантин по гриппу в Екатеринбурге могут отменить уже завтра, передает корреспондент «Нового Дня». Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора рекомендовали местными властям с 9 февраля восстановить учебный процесс в штатном режиме. Сейчас чиновники решают, с какого дня будут сняты жесткие ограничительные меры ‒ с субботы, 9 февраля, или же с понедельника, 11 февраля. «Точная дата будет определена постановлением главы Екатеринбурга. Но точно не позднее понедельника», ‒ сказали в горздраве.

Там также сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом среди детей за последние дни снизилось вдвое, ситуация по заболеваемости взрослых также стабилизировалась. По данным горздрава, среди детей заболеваемость снизилось вдвое, среди взрослых стабилизировалось. «За последние три дня зарегистрировано чуть более девяти тысяч случаев ОРВИ, а на прошлой неделе ‒ около 20 тысяч», ‒ отметили в управлении здравоохранения города.

Вместе с тем там напомнили, что детей без справок о поставленной прививке от гриппа по-прежнему не будут допускать до занятий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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