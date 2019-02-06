Вход в больницу или школу – только со справкой. В Екатеринбурге вводят экстренные меры из-за кори

В Екатеринбурге продолжает расти число подхвативших корь. Только за шесть дней февраля заболели восемь человек – это больше, чем за весь прошлый год. В администрации города подписали постановление о противоэпидемических мероприятиях, студентам, школьникам, педагогам и медикам необходимо иметь справку о прививке, чтобы попасть на учебу или работу.

Ситуация с корью обсуждалась сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К 6 февраля зарегистрировано 23 случая заболевания, восемь из них диагностировали в феврале. К слову, год назад корью заболели пять человек. Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, большинство заболевших корью екатеринбуржцев (15 человек) – дети в возрасте от 9 месяцев до 16 лет. Все они по разным причинам не были привиты, в основном – из-за отказа родителей от вакцинации. Специалисты ЦГБ № 6, ЦГБ № 2, ЦГБ № 24, ДГБ № 8, ДГБ № 11 и ООО «Первая детская поликлиника» обходят дома, где есть заболевшие, проверяют тех, кто с ними контактировал, ставят прививки. Бесплатно поставить прививку могут даже те, у кого нет российского гражданства и страхового полиса.

Из-за опасности болезни и скорости распространения в Екатеринбурге подписано постановление о противоэпидемических мероприятий.

Городские власти ограничивают доступ в муниципальные образовательные учреждения и учреждения здравоохранения:

сотрудников учреждений здравоохранения, работающих с больными инфекционными заболеваниями, при отсутствии у них документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори;

студентов и преподавателей медицинских колледжей

и высших учебных заведений при посещении ими практических занятий в учреждениях здравоохранения в случае отсутствия у них прививок от кори;

преподавателей, учеников, воспитанников и обслуживающего персонала муниципальных образовательных организаций (школ и детских садов), учреждений дополнительного образования при отсутствии у них документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори;

студентов, преподавателей и сотрудников педагогических колледжей и высших учебных заведений при посещении практических занятий в образовательных организациях, в случае отсутствия прививок против кори.

Напомним, аналогичные меры вводились в 2016 году, когда в Екатеринбурге впервые в XXI веке диагностировали десятки случаев заболевания корью. Тогда заболевание подтвердили у 49 человек. До этого в год медики диагноз «корь» ставили 1-2 раза в год.

Екатеринбург, служба информации

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