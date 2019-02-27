В Екатеринбурге растет число заболевших корью, болеют непривитые (ФОТО)

Ситуация с корью в Екатеринбурге остается напряженной, фиксируются новые случаи.

Как сообщили РИА «Новый День» горожане, поликлиника № 1 ЦГБ № 2 предупредила жильцов дома № 4 по улице Евгения Савкова, что в их доме обнаружены заболевшие корью, в связи с чем планируется поквартирный обход жильцов медиками и вакцинация непривитых.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора рассказали, что по состоянию на вторник, 26 февраля, в городе зафиксировано 35 лабораторно подтвержденных случаев кори. Среди заболевших – 28 детей (все непривитые) и 7 взрослых.

«В рамках подчищающей иммунизации против кори на 25.02.2019 г. привито 13 569 екатеринбуржцев (из них 4 138 детей), в том числе 8 544 гражданина РФ и иностранных гражданина, не прикрепленных к лечебно-профилактическим организациям города (1 602 ребенка и 6 942 взрослых)», – сообщили в ведомстве.

Напомним, вспышка кори началась с Академического района, где заболели 25 человек. Затем инфекция начала распространяться по городу. Вирусом заразились горожане в Орджоникидзевском, Верх-Исетском, Ленинском и Октябрьском районах. Среди заболевших 23 ребенка были не привиты. В Екатеринбурге с середины февраля объявлена массовая вакцинация. Первым делом медики привили мигрантов, работающих на рынке «Таганский ряд» и строительных объектах Академического района. 23 января было принято решение, что вплоть до стабилизации ситуации ни в одно образовательное учреждение – будь то садик, школа, колледж или вуз не будут допускаться дети и подростки, не имеющие вакцинации против кори.

Екатеринбург, служба информации

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