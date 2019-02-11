Медики «зачистили» «Таганский ряд» от кори: прививки поставили более 350 мигрантов

В Екатеринбурге за минувшие выходные прививку от кори поставили порядка тысячи человек. Треть из них – мигранты с «Таганского ряда», куда специально выезжали две бригады медиков ЦГБ№3.

Как сообщили в пресс-службе горздрава, врачи вместе с представителями администрации городского рынка рассказали торговцам о возможных опасных осложнениях от кори и убеждали пройти вакцинацию. Иностранцы согласились пройти процедуру: за выходные прививку поставили более 350 человек. Среди них были граждане Китая, Вьетнама, Таджикистана и Киргизии.

Кроме того, массовая вакцинация прошла в многоквартирных домах, где ранее были обнаружены больные корью. В рамках поквартирного обхода и субботней работы прививочных кабинетов в городских поликлиниках врачи привили 536 горожан, добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на 8 февраля в Екатеринбурге было зафиксировано 27 случаев кори. Первыми заболевшими были непривитые дети – в декабре вирус обнаружили у ребенка мигранта из Киргизии, в январе в больницу с корью поступил маленький пациент, прилетевший из Таиланда.

Изначально очаги инфекции регистрировались только в Академическом районе, но на прошлой неделе заболевшие корью были выявлены уже в Октябрьском и Чкаловском районах. Чтобы не допустить распространение инфекции по Екатеринбургу, горздрав объявил массовую вакцинацию населения. Прививочные кабинеты будут работать не только в будни, но и в ближайшие субботы 16 и 23 февраля. Все желающие, в том числе иностранные граждане, смогут привиться от кори в поликлиниках по месту прикрепления бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и по возможности прививочный сертификат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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