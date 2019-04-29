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Понедельник, 29 апреля 2019, 14:43 мск

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Екатеринбургу снова угрожает корь. Новый случай привезли из Киргизии

На Среднем Урале снова зафиксирован случай кори. Заболевший ребенок приехал из Киргизии. В Роспотребнадзоре уговаривают мигрантов привиться от опасного заболевания – причем документов, подтверждающих легальное пребывание в стране, спрашивать не будут.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, корью заболел ребенок, проживающий в Невьянском районе. Он находился в Киргизии, там подхватил заболевание, но симптомы проявились, когда малыш вернулся на Урал. Затем в гостях у его семьи побывали родственники, проживающие в Екатеринбурге. Поэтому в столице региона снова риск возникновения эпидемии кори. Сейчас устанавливается, с кем они контактируют на работе, и прививают их окружение. Кроме того, в торговых центрах продолжается так называемая подчищающая иммунизация.

Ситуация по кори в странах ближнего зарубежья непростая, риск завезти болезнь в Россию высок. «Мы приглашаем привиться всех, особенно мигрантов. Они могут поставить прививку, даже если не успели зарегистрироваться в России, то есть вне зависимости от того, легально здесь проживают или нет», – добавили в Роспотребнадзоре. Для того чтобы поставить прививку, иностранцу нужно обратиться в любой прививочный кабинет – можно вообще без документов.

Последний карантин по кори в Екатеринбурге был снят чуть больше месяца назад, 18 марта. За январь и февраль в Екатеринбурге заболели корью 38 человек, 80% из них – непривитые дети. Изначально очаг инфекции был только в Академическом районе, но впоследствии вирус стал распространяться по всему городу. С середины февраля в Екатеринбурге была объявлена массовая вакцинация населения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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