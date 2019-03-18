Эпидемиологи готовы снять карантин по кори в Екатеринбурге

Роспотребнадзор предложил властям Екатеринбурга снять ограничительные меры по кори. С момента регистрации последнего заболевшего прошло больше двух недель, и новых случаев не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в уральской столице может быть отменен временный запрет на посещение образовательных учреждений (детсады, школы, вузы) детьми, не привитыми от кори. Такие же ограничения могут быть сняты и для лечебно-профилактических организаций. Однако Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует екатеринбургским медикам проводить «подчищающую» иммунизацию среди мигрантов.

Напомним, за январь и февраль в Екатеринбурге заболело корью 38 человек, 80% из них – непривитые дети. Изначально очаг инфекции был только в Академическом районе, но впоследствии вирус стал распространяться по всему городу. С середины февраля в Екатеринбурге была объявлена массовая вакцинация населения. Благодаря этому уже к началу марта ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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