Корь вышла за пределы Академического района. Горздрав запускает массовую вакцинацию

В Екатеринбурге объявлена массовая вакцинация населения против кори. В ближайшие субботы 9, 16 и 23 февраля будут работать прививочные кабинеты взрослых и детских поликлиник города, где примут всех желающих – в том числе мигрантов и граждан без местной прописки. При себе нужно иметь паспорт, полис, и по возможности прививочный сертификат.

Дополнительные меры вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в Екатеринбурге. Несмотря на карантин в Академическом, инфекция начала распространяться по городу – новые случаи болезни зарегистрированы в Октябрьском и Чкаловском районах.

«К сожалению, жители не до конца понимают опасность кори и до сих пор отказываются от прививок. Больного человека можно встретить в торговом центре или общественном транспорте и заразиться от него. Больной заразен за 2-3 дня до появления сыпи. В Академическом районе под наблюдением медиков находится 15 жилых домов, где возник очаг инфекции. Врачи совершают поквартирный обход, чтобы сделать прививки. Но в 126 квартирах дверь не открыли», – сообщил сегодня на брифинге эпидемиолог горздрава Александр Харитонов.

На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 27 случаев кори, из них 8 – только за первую неделю февраля. Первыми заболевшими были непривитые дети – в декабре вирус обнаружили у ребенка мигранта из Киргизии, в январе в больницу поступил маленький пациент с корью, прилетевший из Таиланда. Все вспышки кори, которые фиксировались в уральской столице в последние годы, были завезены извне, отметил специалист. Поэтому сейчас важна работа с мигрантами. В ближайшее время горздрав планирует организовать вакцинацию иностранцев, проживающих в районе Таганского ряда и на улице Технической. «Если там случится вспышка кори, это очень опасно», – отметил Харитонов.

По рекомендации Роспотребнадзора в городе продолжает действовать запрет на посещение детсадов, школ и вузов без справки о прививке от кори. Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов сообщил, что сейчас в прививочных кабинетах низкая явка, поэтому в городе запущена информационная кампания.

«Вирусом заражаются, в основном, непривитые люди. В редких случаях после вакцинации человек может заболеть, но в легкой форме, и главное – он не будет источником для заражения других людей», – отметили медики.

Добавим, что только по официальной статистике горздрава в Екатеринбурге проживают порядка 9 тысяч непривитых от кори. Но по факту их больше, так как в мегаполисе много приезжих.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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