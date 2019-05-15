Эпидемия кори наступает на Россию из-за границы

Инфекция кори завозится в Россию из стран, где продолжается эпиднеблагополучие по этой болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение кори наблюдается в Европе, а также в Африке и Юго-Восточной Азии.

В европейских странах за четыре месяца текущего года зарегистрировано свыше 51 тысячи случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается на Украине (34,2 тысячи), в Казахстане (5,3 тысячи), Кыргызстане (1,5 тысячи), Грузии (2,9 тысячи), Македонской республике (829 случаев), Литве (329 случаев), Боснии и Герцеговине (327 случаев), Болгарии (236 случаев).

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в зарубежных странах в Российской Федерации в ряде субъектов продолжают регистрироваться случаи заболевания этой инфекцией среди различных групп населения, обусловленные, преимущественно, завозом инфекции на территорию страны из-за рубежа и распространением среди восприимчивого населения», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В связи со сложившейся ситуацией в России продолжается подчищающая иммунизация. На 13 мая 2019 года привито более 401 тысячи человек (41,2% от планируемого объема иммунизации), из них более 75,6 тысячи детей, 287 тысяч взрослых и 38,8 тысячи трудовых мигрантов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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