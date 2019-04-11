Врачам грозят санкции за «антивакцинальную пропаганду»: предложения переданы в Госдуму

Роспотребнадзор предложил законодательно закрепить ответственность медицинских работников за «антивакцинальную пропаганду». Как сообщила сегодня на заседании за круглым столом в Госдуме начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова, предложения ведомства уже переданы в думский комитет по охране здоровья.

На встрече, посвященной проблемам отказа от вакцинации, Ежлова назвала антивакцинальное движение глобальной проблемой. «Человечество у нас сегодня все же вакционозависимое», – отметила она, пояснив, что, благодаря своевременно проведенным информационным кампаниям, в России удалось снизить заболеваемость, в частности, корью, краснухой, вирусным гепатитом Б.

Ежлова подчеркнула, что в России отмечается лишь «небольшой рост заболеваемости» корью «на фоне беспрецедентной вспышки в странах еврорегиона». Так, украинские врачи зафиксировали в своей стране 1200 случаев на миллион человек, в России же эта цифра составляет 17 случаев на миллион.

Говоря об опыте проведения прививочных кампаний в других странах мира, Ежлова заявила, что во Франции за отказ от вакцинации предусмотрено наказание – от штрафов до тюремного заключения.

В свою очередь, директор департамента службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина заявила, что информация об отказе от вакцинации «нарушает безопасность нашей страны». «Люди, которые проповедуют отказ от вакцинации, причиняют вред своим детям, близким и всему обществу», – считает чиновница.

Байбарина отметила, что, согласно национальному прививочному календарю, в России ставят прививки от 12 заболеваний. «Наш календарь пока содержит меньше вакцин, чем календари в развитых странах», – уточнила она, отметив, что в календарь планируется включить и вакционы от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и от папилломавирусной инфекции.

Отметим, что еще в 2017 году в Минздраве РФ признали, что качество российских вакцин ухудшается. «У нас с каждым годом показатели качества вакцин, которые производятся, не улучшаются, а наоборот – приходится забраковывать», – цитировал тогда РБК главу департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Минздрава Елену Максимкину. Хуже всего, по ее словам, ситуация с вакционой АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), лучше всего – с вакциной против гриппа и пнемококковой инфекций. «Со всеми остальными вакцинами у нас проблемы», – заявила тогда Максимкина.

Примечательно, что 2017 году была отозвана партия вакцины АКДС производства филиала ФГПУ «НПО Микроген». Данные об отозванных лекарственных препаратах размещены на сайте Росздравнадзора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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