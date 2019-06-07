Минздрав предложил блокировать сайты за антипрививочную пропаганду

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2019) сообщила, что возглавляемое ею ведомство подготовило законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, пропагандирующих отказ от вакцинации граждан.

«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», – цитирует министра ТАСС.

Как писал «Новый День», в апреле Роспотребнадзор предложил законодательно закрепить ответственность медицинских работников за «антивакцинальную пропаганду». Начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова отметила в ходе заседания круглого стола в Госдуме, что предложения ведомства уже переданы в думский комитет по охране здоровья.

Она назвала антивакцинальное движение глобальной проблемой. «Человечество у нас сегодня все же вакционозависимое», – отметила она, пояснив, что, благодаря своевременно проведенным информационным кампаниям, в России удалось снизить заболеваемость, в частности, корью, краснухой, вирусным гепатитом Б.

Говоря об опыте проведения прививочных кампаний в других странах мира, Ежлова заявила, что во Франции за отказ от вакцинации предусмотрено наказание – от штрафов до тюремного заключения. В свою очередь, директор департамента службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина заявила, что информация об отказе от вакцинации «нарушает безопасность нашей страны». «Люди, которые проповедуют отказ от вакцинации, причиняют вред своим детям, близким и всему обществу», – считает чиновница.

Байбарина отметила, что, согласно национальному прививочному календарю, в России ставят прививки от 12 заболеваний. «Наш календарь пока содержит меньше вакцин, чем календари в развитых странах», – уточнила она, отметив, что в календарь планируется включить и вакционы от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и от папилломавирусной инфекции.

Ранее в ЮНИСЕФ подчеркнули, что к эпидемиям кори в ряде стран привело отсутствие прививок. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 70% всех случаев заражения корью в Европе приходится на Украину, где с начала года было зафиксировано около 50 тыс. случаев заболевания, а прививочная кампания в последние годы практически не велась.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.19

Правительство Крыма не выполняет указы президента по зарплатам медиков. / «Одни отговорки»: Счетная палата снова жестко критикует Минздрав за неисполнение майского указа по зарплатам медиков. / В Кургане названы главные загрязнители водопроводной воды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»